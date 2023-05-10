Telegram-канал с основной информацией о городских колледжах заработал в Москве

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Для столичных абитуриентов заработал Telegram-канал, где собрана вся информация о городских колледжах. Об этом в среду, 10 мая, сообщила заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Ирина Щвец.

— В Telegram-канале «Колледжи Москвы» собрано все самое нужное и актуальное. В нем молодые люди увидят студенческую жизнь изнутри, узнают все о днях открытых дверей, проходных баллах, условиях поступления и возможностях трудоустройства во время и после обучении, — рассказала она.

На канале также собраны новые учебные программы по получению практических навыков на реальном производстве. Также абитуриенты узнают о возможностях трудоустройства и целевого обучения, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце февраля лучшие московские педагоги записали видеоразборы заданий Единого государственного экзамена для одиннадцатиклассников, их можно найти в библиотеке Московской электронной школы. Там уже размещено свыше 200 видеоразборов заданий по 14 дисциплинам.

Также в Минобрнауки заявили, что в этом году около 67 процентов выпускников смогут попасть на бесплатное обучение в российских вузах. Всего в стране распределили свыше 590 тысяч бюджетных мест в вузах на 2023–2024 учебный год.