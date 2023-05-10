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Приметы и советы

Эксперт Леонтьев пояснил, чем опасна проблема загрязнения воздуха в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Леонтьев пояснил, чем опасна проблема загрязнения воздуха в Петербурге
Фото: Unsplash

Уровень загрязнения воздуха в Санкт-Петербурге по итогам апреля признали повышенным. Руководитель природоохранных проектов Егор Леонтьев отметил, что город сталкивается с подобной проблемой почти каждой весной.

Эксперт пояснил, что весной тает снег, и множество различных взвешенных частиц попадает в атмосферный воздух. Часто в их составе обнаруживаются как органические загрязняющие вещества.

Леонтьев отметил, что проблема загрязненного воздуха представляет серьезную опасность для здоровья. У горожан может возникнуть кашель, чихание, резь в глазах. Мелкие частицы, содержащие канцерогенные вещества, при попадании в организм могут вызвать болезни органов дыхательной системы, передает издание «Невские новости».

В апреле эксперты зафиксировали содержание в воздухе аммиака, этилбензола и сероводорода в Красносельском, Василеостровском и Московском районах Петербурга, передает ФАН.

Росприроднадзор сформировал рейтинг городов — загрязнителей воздуха в России по итогам 2022 года. Первая десятка в нем почти не изменилась по сравнению с 2021 годом.

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