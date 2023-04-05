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Приметы и советы

Названы города-лидеры рейтинга загрязнителей воздуха в России

Полина Пашкина
Общество
Названы города-лидеры рейтинга загрязнителей воздуха в России
Фото: pixabay.com

Росприроднадзор сформировал рейтинг городов-загрязнителей воздуха в России по итогам 2022 года. Первая десятка в нем почти не изменилась по сравнению с 2021 годом.

По информации ведомства, больше всего выбросов в воздух происходит в Норильске — 1,8 миллиона тонн, что составляет 10,5 процента данного показателя по всей России.

Второе место в рейтинге занял Череповец. В нем зафиксировали 270 тысяч тонн выбросов в воздух.

В список также вошли Новокузнецк (263 тысячи тонн), Липецк (262 тысячи тонн), поселок Рефтинский Свердловской области (225 тысяч тонн), Междуреченск Кемеровской области (198 тысяч тонн), Магнитогорск (173 тысячи тонн), Воркута (168 тысяч тонн), Иркутск и Уфа (по 132 тысячи тонн).

Преимущественно выбросы в воздух наблюдаются от добычи полезных ископаемых (42 процента). Также загрязнения вызывают обрабатывающие производства (21 процент), обеспечение электричеством, газом и паром (18 процентов), водоснабжение, водоотведение, обращение с отходами, ликвидация загрязнений (пять процентов), сельское, лесное хозяйство, рыбоводство (два процента), передает ТАСС.

В Московской области контроль качества атмосферного воздуха осуществляется круглосуточно, в режиме реального времени. Мониторинг проводят такие организации, как Минэкологии региона, Роспотребнадзор, Росприроднадзор.

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