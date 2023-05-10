Житель Ростова под видом женщины-экстрасенса похитил у москвички более 40 тысяч рублей

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В столице задержали 22-летнего мошенника, который под видом женщины-экстрасенса похитил деньги у местной жительницы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 10 мая.

По его словам, 28-летняя москвичка решила воспользоваться магическими услугами и в интернете нашла мага, который согласился помочь ей с жизненными трудностями. Мужчина предложил ей провести обряды в онлайн-формате и взял предоплату в размере 41 тысячи рублей. После перевода денег на банковскую карту экстрасенсорный сеанс закончился, а целитель перестал выходить на связь.

Позже подозреваемого нашли и доставили в отдел полиции. Им оказался 22-летний гражданин Ростовской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На данный момент фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другого «волшебника»-преступника задержали в подмосковной Балашихе. Ранее судимая «колдунья» обещала снять порчу с местной пенсионерки, а вместо этого украла более миллиона рублей.