Ефимов: Пять школ и детских садов построят в САО в рамках реализации МаИП

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

На севере столицы силами инвесторов возводят пять школ и детских садов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом в среду, 10 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Для реализации масштабных инвестиционных проектов город без торгов предоставил застройщикам в аренду 5,1 гектара земли. На участках возводят три детских сада, школу и образовательный комплекс, рассчитанные на 2,2 тысячи мест, — рассказал он.

Образовательные учреждения появятся в районах Молжаниновский, Беговой, Ховрино и Аэропорт. На данный момент объекты находятся на стадии проектирования или строительства.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, для жителей района Молжаниновский возводят школу на 1100 учеников и детский сад с бассейном на 350 мест. В районе Беговой построят современный комплекс, рассчитанный на 200 дошкольников и учеников начальных классов.

В 2022 году для реализации МаИП городское правительство заключило 89 договоров аренды земельных участков общей площадью более 168 гектаров. За пять лет инвесторы возведут 20 школ и детских садов, восемь спорткомплексов, а также промышленные предприятия, многофункциональные центры, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.