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Овчинский: Началась регистрация на экскурсии по фабрикам и заводам столицы

Полина Французова
Город
Овчинский: Началась регистрация на экскурсии по фабрикам и заводам столицы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В период с 15 по 31 мая гости и жители Москвы могут бесплатно посетить более 25 промышленных предприятий, где для них будет организовано свыше 100 экскурсий. Новинкой этого сезона станут ночные туры по компаниям столицы, таким как завод «Микрон», комбинат напитков «Очаково» и офис российской технологической компании VK. Об этом в среду, 10 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Проект «Открой#Моспром» предоставляет гостям и жителям столицы возможность познакомиться с производственными процессами предприятий разных отраслей промышленности. За время существования проекта было проведено свыше 1,8 тысячи экскурсий, а его аудитория превысила 11,5 миллиона человек. В этом году мы в третий раз открываем регистрацию на промышленные экскурсии: с 15 по 31 мая граждане смогут бесплатно посетить более 25 столичных предприятий. Мы также продолжаем развивать форматы проекта. Новинкой сезона станут ночные спецтуры по заводу «Микрон», комбинату напитков «Очаково» и офису российской технологической компании VK, — рассказал Владислав Овчинский.

Среди участников третьего сезона проекта «Открой#Моспром» — кондитерская фабрика «Бабаевский», производитель чипсов «Московский картофель», предприятие по выпуску лифтов «Мослифт», музеи «Роза Эйнема», «Ил», Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева и другие.

К проекту также присоединятся завод «МЭЛ» и завод «Легопласт», резидент ОЭЗ «Технополис «Москва», который производит пластиковые палеты.

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