Пассажиры Павелецкого и Ярославского направлений МЖД смогут записать билет «Кошелек» на «Тройку»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пассажиры Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) с 15 мая смогут записать билет «Кошелек» на карту «Тройка». Об этом в среду, 10 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Также с 22 мая услуга станет доступна на Ярославском направлении МЖД.

— Сейчас на Павелецком и Ярославском направлениях на «Тройку» можно записать разовые билеты и безлимитные абонементы «Ежедневно», рабочего или выходного дня. Скоро появится новая возможность — пользоваться и билетом «Кошелек» карты «Тройка», оплата проезда станет проще и удобнее, — пояснил он.

Билет «Кошелек» будет действовать на участке от Павелецкого вокзала до станции Расторгуево, а также от Ярославского вокзала до станций Сергиев Посад, Фрязино-Пассажирская, Монино, передает официальный сайт мэра Москвы.

Москвичи стали чаще платить банковскими картами на турникетах метро и Московского центрального кольца. Число таких оплат в марте этого года выросло на 55 процентов по сравнению с мартом 2022 года — с 12,7 миллиона до 19,6 миллиона раз.