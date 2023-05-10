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Прокуратура контролирует расследование уголовного дела против мужчины, прикурившего от Вечного огня

Степан Жирнов
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Прокуратура контролирует расследование уголовного дела против мужчины, прикурившего от Вечного огня
Фото: Пресс-служба Совфеда
Московская область, Серпухов, площадь Славы Карта всех событий

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о реабилитации нацизма, возбужденного в отношении жителя Серпухова. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 10 мая.

По ее словам, местный житель 1967 года рождения прикурил сигарету от Вечного огня солдатской славы и бессмертия, входящего в состав мемориала «Город воинской доблести».

— Своими действиями злоумышленник публично осквернил символ воинской славы и память защитников отечества, — подчеркнула Короткова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 7 мая 2023 года на площади Славы в городе Серпухове. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма».

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