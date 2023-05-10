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Уголовное дело по факту реабилитации нацизма возбудили в Серпухове

Полина Пашкина
Происшествия
Уголовное дело по факту реабилитации нацизма возбудили в Серпухове
Фото: МВД Медиа

В отношении мужчины, осквернившего монумент «Город воинской доблести» в городе Серпухове, возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Об этом «Вечерней Москве» в среду, 10 мая, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Уточняется, что в воскресенье, 7 мая, мужчина совершил противоправные действия около Вечного огня солдатской славы и бессмертия, который является частью мемориала.

— Проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователями проведен осмотр памятника, осуществляются допросы, истребована запись с камеры наружного видеонаблюдения, запечатлевшая момент совершения преступления, — сообщила Врадий.

По предварительным данным, мужчина подкурил от Вечного огня.

В рамках уголовного дела, возбужденного по аналогичной статье, в марте прошли обыски в квартирах «Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал»*. Мероприятия провели в более чем десяти домах.

*Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России.

Серпухов Следственный комитет Московская область
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