СК проводит обыски в квартирах сотрудников общества «Мемориал»

Фото: СК РФ

В квартирах сотрудников «Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал»* проводятся обыски. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 21 марта.

По ее словам, мероприятия связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье «Реабилитация нацизма». Обыски проходят более чем в десяти квартирах.

Ранее стало известно, что правозащитное общество и все его структурные организации были ликвидированы по решению Верховного суда России. Обоснованием стали неоднократные нарушения закона о деятельности организаций, признанных иностранными агентами.

7 октября 2022 года суд изъял в пользу государства здание организации на улице Каретный Ряд. Представители общества подали жалобу на это решение, но 8 февраля 2023 года Мосгорсуд оставил постановление в силе.

*Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России.