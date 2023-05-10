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Приметы и советы

Аллерголог Ботиров рассказал, что делать при укусе пчелы

Ирина Игнатенко
Общество
Аллерголог Ботиров рассказал, что делать при укусе пчелы
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Педиатр, аллерголог, иммунолог Азизбек Ботиров рассказал, что делать при укусе пчелы.

По словам врача, в первую очередь требуется осмотреть место укуса и при необходимости удалить жало насекомого. Делать это нужно очень аккуратно, лучше использовать стерильный инструмент. После место укуса необходимо хорошо промыть водой, провести дезинфекцию раны при помощи антисептика. Можно приложить холодный компресс, чтобы избавиться от отека.

Ботиров посоветовал больше пить, чтобы уменьшить концентрацию токсина в организме. Стоит принять антигистаминный препарат, передает Life.ru.

В свою очередь врач Валерия Румянцева рассказала, какую одежду не стоит выбирать для летних прогулок. Осы и пчелы часто выбирают жертвой человека в одежде холодных оттенков: синих и зеленых, а не в теплых — вроде оранжевого и красного, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» зоолог Илья Гомыранов рассказал о том, какую опасность могут нести насекомые, как эффективно защищаться от укусов и чем их обрабатывать.

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