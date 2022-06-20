«Черви в глазу»: зоолог объяснил, укусы каких насекомых опасны для людей

Зоолог, энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов объяснил, что паника при укусе насекомого активнее разгоняет яд по организму. Ядовитые железы есть у пчел, шмелей, ос и муравьев. Особенно опасны укусы насекомых для людей, страдающих аллергией.
В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» эксперт рассказал о том, какую опасность могут нести насекомые и как эффективно защищаться от укусов и чем их обрабатывать.
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Укусы каких насекомых особенно опасны для людей
— Комар — самое опасное насекомое в мире, нам повезло, что в нашем климате у него не развивается малярийный плазмодий. Но иногда летом даже в Москве бывают завозные случаи малярии, не надо эту болезнь скидывать со счетов. Местная реакция может быть очень неприятной: на слюну комаров могут быть аллергии и отеки. Если вы оказались в месте, где много комаров, не стоит пренебрегать средствами защиты. Если вы чувствуете себя не очень хорошо, вам стало плохо или вы обнаружили червей в глазу, такое тоже бывает, то нужно обратиться за помощью к врачу, — объяснил эксперт.
Укусы слепней могут быть более болезненными: насекомое может выпить до чайной ложки крови, однако никакой инфекции они не переносят. Реакция на укусы мошек у жителей Москвы из-за отсутствия иммунитета может быть довольно сильной: отеки в местах проколов могут сохраняться до двух дней и обычно сопровождаются сильным зудом. При укусах ос и пчел может возникнуть сильная местная реакция в виде опухоли и покраснения или даже анафилактический шок:
— Все зависит от места укуса. Если укус в руку — не страшно, но если он будет рядом с горлом или носом, то могут произойти фатальные случаи, — сказал зоолог.
Эффективно борются с насекомыми репелленты широкого спектра: они обладают неприятным для них запахом и вкусом. Если вас все-таки укусили, это место необходимо обработать антисептиком и специальным препаратом, которое снизит болевой синдром и снизит зуд.
Врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева рассказала о том, как комары выбирают своих «жертв». Насекомые ориентируются на толщину кожи и чаще кусают тех людей, у которых она тоньше.
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