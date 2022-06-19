Врач-иммунолог рассказала, по каким принципам комары выбирают своих «жертв»

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Врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева в воскресенье, 19 июня, рассказала журналистам, можно ли выделить особенную категорию людей, которых комары кусают чаще, нежели других.

По ее словам, эти насекомые не имеют особенных предпочтений, связанных с группой крови или комплекцией «жертвы», заметила специалист. Единственный признак, по которому они могут определять наиболее подходящего для укуса человека, является толщина его кожи, заявила Ярцева в интервью радио Sputnik.

— На самом деле у комаров включается как бы «тепловизор» – они видят инфракрасное излучение, летят на тепло сосудов, крови. Может быть, если у людей глубоко расположены сосуды или толстый слой подкожной жировой клетчатки, их будут кусать чуть реже, а людей с тонкой кожей – чаще. Но когда комариный сезон, покусают всех, – подчеркнула эксперт.

Накануне в российском Минобороны сообщили, что американские биолаборатории, работавшие на Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров и других летающих насекомых.