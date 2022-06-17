Минобороны: В биолабораториях США на Украине изучали передающиеся через комаров вирусы

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Американские биолаборатории на Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

— Заявленной целью проекта (имеется в виду проект Р-268 — прим. «ВМ») является изучение вирусов, способных инфицировать комаров рода Aedes (комары-кусаки — прим. «ВМ»). В соответствии с техническим заданием вирусный препарат был наработан институтом в Киеве и доставлен в США для проведения полевых аэробиологических исследований, — отметил он.

При этом представитель военного ведомства добавил, что данный препарат может способствовать распространению лихорадок денге и зика, а также желтой лихорадки, сообщает ТАСС.

Накануне Кириллов заявил, что произошедшие в 70–80-х годах на Кубе вспышки вируса денге, переносимого комарами Aedes, были преднамеренными. По его словам, во время эпидемии на Кубе заразилось 345 тысяч человек, из них погибли 158.

При этом представители Пентагона отметили, что последние 20 лет Америка оказывала легальную поддержку 46 биологическим объектам на Украине. Уточняется, что подобное сотрудничество происходило с соблюдением норм американского, украинского законодательств и международного права.