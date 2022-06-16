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Минобороны РФ назвало вспышки вируса Денге на Кубе преднамеренными

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны РФ назвало вспышки вируса Денге на Кубе преднамеренными
Фото: depositphotos

Произошедшие в 70–80-х годах на Кубе вспышки вируса Денге, переносимого комарами Aedes, были преднамеренными. Такие же комары изучались в биолабораториях США на Украине. Об этом в четверг, 16 июня, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

— Факты применения в качестве биологического оружия комаров рода Aedes, точно таких же, с которыми работало военное ведомство США на Украине, зафиксированы в коллективном иске кубинских граждан к правительству США, — заявил он.

По словам Кириллова, во время эпидемии на Кубе заболело 345 тысяч человек, из них погибли 158. Та вспышка, утверждает он, имела все признаки преднамеренного характера, говорится в Telegram-канале Минобороны России.

Кириллов также сообщил, что сотрудники лаборатории в Харьковской области с 2019 по 2021 год проводили испытания высокоактивных нейромодуляторов над пациентами психологических клиник.

До этого в пресс-службе Пентагона сообщили, что последние 20 лет Америка оказывала легальную поддержку 46 биологическим объектам на Украине. Утверждается, что подобное сотрудничество происходило с соблюдением норм американского, украинского законодательств и международного права. Кроме того, оно происходило в партнерстве с многосторонними структурами, включая ВОЗ.

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