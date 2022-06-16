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Минобороны заявило о проведении на Украине опытов над душевнобольными

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны заявило о проведении на Украине опытов над душевнобольными
Фото: depositphotos

Сотрудники лаборатории в Харьковской области с 2019 по 2021 год проводили испытания высокоактивных нейромодуляторов над пациентами психиатрических клиник. Об этом в четверг, 16 июня, сообщил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

— Благодаря полученным в ходе специальной военной операции документам нам стало известно, что подобные исследования проводились на Украине как минимум с 2011 года, — заявил он.

По утверждению Кириллова, одним из организаторов опытов над людьми являлась гражданка США Линда Опорто Аль-Харун. Генерал-лейтенант подчеркнул, что это в очередной раз доказывает неоднократное нарушение Украиной норм международного права. Слова Кириллова передает Telegram-канал «Минобороны России».

До этого в пресс-службе Пентагона сообщили, что последние 20 лет США оказывали легальную поддержку 46 биологическим объектам на Украине. Уточняется, что подобное сотрудничество происходило с соблюдением норм американского, украинского законодательств и международного права. Кроме того, оно происходило в партнерстве с многосторонними структурами, включая ВОЗ.

В мае Минобороны РФ получило новые данные об американских опытах в биологических лабораториях на Украине. Основной категорией подопытных была группа мужчин в возрасте от 40 до 60 лет с высокой стадией физического истощения.

Украина США Минобороны
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