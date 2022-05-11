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Минобороны опубликовало новые данные об опытах США над жителями Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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Минобороны опубликовало новые данные об опытах США над жителями Украины
Фото: depositphotos

Минобороны России получило новые данные об американских опытах в биологических лабораториях на Украине. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кириллов в среду, 11 мая.

— Нами получены новые сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице № 1 (село Стрелечье Харьковской области), — сказал представитель ведомства.

Основной категорией подопытных была группа мужчин в возрасте от 40 до 60 лет с высокой стадией физического истощения. Эксперты, проводившие биологические исследования, приезжали через третьи страны, чтобы скрыть свою принадлежность к США.

Уже в январе все иностранные специалисты были срочно эвакуированы, добавил он. Оборудование было вывезено из лабораторий в западную часть Украины, передает слова Кириллова Telegram-канал Минобороны.

10 марта Кириллов заявил, что биолаборатории на Украине изучали возможности распространения опасных инфекций через птиц и насекомых. Проект UP-4, по данным Кириллова, реализовывали в лабораториях Харькова, Одессы и Киева.

Он был рассчитан на период до 2020 года, а его целью было изучение распространения инфекций через мигрирующих птиц, включая грипп H5N1, а также болезни Ньюкасла, подчеркнул военный. Всего украинские специалисты, утверждает он, изучили 145 биологических видов. Им удалось найти минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых пролегают преимущественно через территорию России.

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