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Последние 20 лет Америка оказывала легальную поддержку 46 биологическим объектам на Украине. Об этом в четверг, 9 июня, сообщили в пресс-службе Пентагона.

— США работали над повышением биологической безопасности и защиты Украины, эффективности эпиднадзора людей и животных, оказывая поддержку 46 гражданским украинским лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний, — говорится в сообщении.

Уточняется, что подобное сотрудничество происходило с соблюдением норм американского, украинского законодательств и международного права. Кроме того, оно происходило в партнерстве с многосторонними структурами, включая ВОЗ, передает РИА Новости.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Штаты создали сеть биолабораторий. Так, по имеющейся информации, в Нигерии — стране, откуда распространилась оспа обезьян, — функционируют как минимум четыре биолаборатории США, при этом все «центры курируются и финансируются американским военным ведомством» — Пентагоном.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что инструкторы из Соединенных Штатов обучали украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.