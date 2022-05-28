Посол РФ в США Антонов заявил, что Штаты создали сеть биолабораторий вокруг России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Соединенные Штаты создали целую сеть биолабораторий как на границе с Россией, так и с Китаем, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в субботу, 28 мая.

— Вокруг России «наплодилась» целая сеть биолабораторий США. Аналогичная ситуация обстоит и на границах с Китаем. Теперь нашему Министерству обороны удалось вскрыть факты присутствия множественных исследовательских центров и на Африканском континенте, — заявил дипломат.

Так, по имеющейся информации, в Нигерии — стране, откуда распространилась оспа обезьян, — функционируют как минимум четыре биолаборатории США, при этом все «центры курируются и финансируются американским военным ведомством» — Пентагоном.

В этом ключе Антонов призвал международное сообщество активизировать «усилия по укреплению режима Конвенции запрещении бактериологического и токсинного оружия» и заставить Соединенные Штаты отказаться от блокировки выработки обязывающего протокола конвенции, отмечается в Telegram-канале посольства РФ в США.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что инструкторы из Соединенных Штатов обучали украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.