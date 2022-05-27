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Минобороны: Инструкторы из США обучали украинцев реагированию на вспышки оспы

Анастасия Колоскова
В мире
Минобороны: Инструкторы из США обучали украинцев реагированию на вспышки оспы
Фото: Unsplash

Инструкторы из Соединенных Штатов обучали украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России Игорь Кириллов.

— В рамках проведения специальной военной операции в биолабораториях на территории Украины были обнаружены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы, — цитирует военного ТАСС.

Кириллов отметил, что возвращение возбудителя натуральной оспы, к которому проявляет интерес Пентагон, обернется для человечества глобальной катастрофой.

Недавно бывший президент США Джордж Буш-младший во время беседы с пранкерами Вованом и Лексусом подтвердил работу американских биолабораторий на Украине. Пранкеры вели разговор от имени президента Украины Владимира Зеленского. Они выразили США благодарность и заявили, что украинцы смогли сохранить биолаборатории, которые финансировали Штаты.

Украина США Минобороны
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