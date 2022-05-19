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Буш-младший подтвердил работу американских биолабораторий на Украине

Георгий Соланович

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Буш-младший подтвердил работу американских биолабораторий на Украине
Фото: Unsplash

Бывший президент США Джордж Буш-младший во время беседы с пранкерами Вованом и Лексусом подтвердил работу американских биолабораторий на Украине.

Пранкеры вели разговор от имени президента Украины Владимира Зеленского. Они выразили США благодарность и заявили, что украинцы смогли сохранить биолаборатории, которые финансировали Штаты.

Бывший президент Америки на эти слова ответил утвердительно. Помимо этого, Буш-младший также ответил «да» на слова «Зеленского» о том, что Киеву удалось эвакуировать лаборатории в безопасное место, а «русские ничего... не получили», передает РИА Новости.

11 мая Минобороны Российской Федерации получило новые данные об американских опытах в биологических лабораториях на Украине. Основной категорией подопытных была группа мужчин в возрасте от 40 до 60 лет с высокой стадией физического истощения.

Эксперты, проводившие биологические исследования, приезжали через третьи страны, чтобы скрыть свою принадлежность к Соединенным Штатам. Уже в январе все иностранные специалисты были срочно эвакуированы, а оборудование было вывезено из лабораторий в западную часть Украины.

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