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Дрон с видеокамерой обнаружили в Подольске

Степан Жирнов
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Дрон с видеокамерой обнаружили в Подольске
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Московская область, Подольск, микрорайон Климовск Карта всех событий

В Подмосковье обнаружили неопознанный квадрокоптер. Об этом стало известно в среду, 10 мая.

По предварительным данным, летательный аппарат нашли на парковке в микрорайоне Климовск в Подольске. Он кружил над городом накануне, 9 мая, несмотря на полный запрет запуска беспилотных летательных аппаратов.

При осмотре пластикового квадрокоптера взрывчатых веществ не обнаружили: аппарат был оборудован только камерой.

Как сообщил Telegram-канал Shot, БПЛА отправили на экспертизу, его хозяина разыскивают.

О запрете полетов беспилотников над Подмосковьем стало известно 3 мая. На заседании оперативного штаба Московской области было принято решение перестать выдавать разрешения на полеты. Исключение сделали только для оперативных служб и органов государственной власти.

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