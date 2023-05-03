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Приметы и советы

В Подмосковье приняли решение о запрете выдачи разрешений на полеты беспилотников

Евгений Жуков
Общество
В Подмосковье приняли решение о запрете выдачи разрешений на полеты беспилотников
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Власти Подмосковья приняли решение о запрете выдачи разрешений на полеты беспилотников. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе главы региона Андрея Воробьева.

— На заседании оперативного штаба Московской области в апреле 2023 года было принято решение о запрете выдачи разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов над территорией Подмосковья, — говорится в материале.

Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти. Сам запрет действует уже сейчас, передает официальный сайт правительства Московской области.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что начиная со среды, 3 мая, в столице вводится запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Исключения составят БПЛА, которые применяются по решениям органов государственной власти.

Ночью 3 мая украинская армия попыталась ударить по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина беспилотными летательными аппаратами. Что известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

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