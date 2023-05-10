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Собянин: Участок железной дороги от Белорусского до Савеловского вокзала снова работает в обычном режиме

Араз Салехов
Город
Собянин: Участок железной дороги от Белорусского до Савеловского вокзала снова работает в обычном режиме
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва
Москва, Савёловский вокзал Карта всех событий

Участок железной дороги от Белорусского до Савеловского вокзала снова работает в обычном режиме. Об этом в среду, 10 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Эту железнодорожную зону в центре города фактически отстроили заново и очень быстро — благодаря запуску реверсивного движения поездов. Велись сложнейшие строительные работы, — сказал он.

Сейчас интервал движения поездов восстановлен: в часы пик это 5–10 минут. Собянин в своем Telegram-канале добавил, что в столице продолжают расширять данный участок к запуску четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4).

Напомним, что в столице велись работы по расширению участка железной дороги от Савеловского до Белорусского вокзала. К запуску МЦД-4 количество путей на этом участке вырастет вдвое — до четырех. Работы на этом направлении ведутся совместно с Российскими железными дорогами (РЖД).

В августе 2023 года будет запущено движение по третьей линии МЦД. Это поможет связать 28 районов Москвы и Подмосковья наземной линией метро. Уточняется, что сейчас специалисты завершают подготовку станций — на них проводят укрепление, укладку новой плитки, установку современного освещения и табло.

Транспорт Строительство МЦД Москва Сергей Собянин
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