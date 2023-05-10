Госинспекция по недвижимости открыла сезон обследований на электросамокатах

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Специалисты Госинспекции по недвижимости открыли сезон мониторинга имущественно-земельных правонарушений с помощью электросамокатов. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

— Сейчас парк ведомства насчитывает 17 устройств, которыми обеспечен инспекторский состав семи московских округов, где применение электрических самокатов целесообразно в силу особенностей территории. Этот вид транспорта полностью отвечает нашим задачам, — рассказал он.

Среди преимуществ самокатов начальник ведомства выделил их компактность, маневренность и простоту обслуживания. Сотрудники Госинспекции по недвижимости уже не первый год используют электротранспорт, благодаря которому повышается оперативность и увеличиваются охваты территории.

При этом инспекторы соблюдают правила дорожного движения и безопасного управления самокатом. На данный момент проект «Мобильный инспектор» действует в Центральном, Северном, Восточном, Северно-Западном, Юго-Восточном, Северо-Восточном административных округах, а также в Зеленограде.

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