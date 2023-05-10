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Более четырех килограммов наркотиков изъяла полиция у закладчиков в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Более четырех килограммов наркотиков изъяла полиция у закладчиков в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, городской округ Щёлково, СНТ НИИ Автоприборов Карта всех событий

В подмосковном лесу полиция задержала двоих подозреваемых с крупной партией наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 10 мая.

По ее словам, спланированная операция по захвату подозреваемых прошла в лесу у СНТ «НИИ Автоприборов» в Щелковском городском округе. Сперва при поддержке отряда спецназа «Гром» задержали первого подозреваемого, который забирал из тайника три свертка с неизвестным кристаллическим веществом. Позже недалеко от места преступления схватили второго мужчину, который пытался сделать закладки. У него нашли еще два пакета с аналогичным содержимым.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Экспертиза показала, что в упаковках содержался мефедрон, масса которого превысила четыре килограмма. В отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Мужчин заключили под стражу.

Другая история, связанная с запрещенными веществами, произошла в подмосковном Павловском Посаде. Местный житель организовал в своем доме плантацию конопли.

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