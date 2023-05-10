Овчинский: В детских садах Северного Кавказа появилось новое умное игровое оборудование от резидента ОЭЗ «Технополис «Москва»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Разработчики московской компании «Научные развлечения» создали образовательные наборы, которые помогают детям изучать естественно-технические науки и национальный язык. Теперь это образовательное оборудование используется в дошкольных учреждениях Чечни, Северной Осетии и Дагестана. С его помощью дети Северокавказского Федерального округа не только обучаются естественно-техническим наукам, но и познают национальный язык. Об этом в среду, 10 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Наборы, включающие цифровые лаборатории и робототехнические комплексы, способствуют развитию творческого мышления и формированию интереса к технологиям. В детском саду № 43 «Малик» города Грозного педагоги использовали «Хрустальную мультлабораторию» для создания авторского мультфильма на родном языке. В дагестанском детском саду «Ватан» дети изучали робототехнику и посадили фасоль в модели умной теплицы.

— Компания «Научные развлечения» является резидентом площадки «Печатники» ОЭЗ «Технополис «Москва» с 2019 года. Разработчики предприятия постоянно совершенствуют и расширяют спектр образовательных наборов, чье главное назначение — дать детям базовые инженерные знания и навыки, которые помогут адаптироваться к жизни в высокотехнологичном мире, реализовать себя творчески и профессионально. В марте 2023 года компания представила 10 новых образовательных наборов естественно-научных дисциплин для детей и подростков. Сейчас готовится запуск производства датчика-силомера, который заменит зарубежные аналоги, — сказал Владислав Овчинский.

Всего в дошкольные образовательные учреждения северокавказских регионов поступило 100 наборов. Среди них — цифровые лаборатории для детских садов и школ и робототехнические наборы.

— Сегодня более чем у миллиона детей в России есть развивающие наборы компании. Благодаря им у детей младшего возраста формируется интерес к технологиям, исследованиям и инженерное мышление, а у ребят постарше — более точное понимание естественно-научных дисциплин, что позволяет им получать хорошие результаты на итоговых экзаменах, — заявил генеральный директор компании Олег Поваляев.