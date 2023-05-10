Мошенники продали московским пенсионеркам воду под видом лекарств почти за миллион рублей
Мошенник продал пенсионеркам воду под видом дорогого лекарства почти за миллион рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 10 мая.
По ее словам, само преступление произошло 6 марта 2023 года. Злоумышленник позвонил пожилой женщине, которая проживает на улице Обручева, и представился помощником профессора из медицинского учреждения. Аферист убедил пенсионерку, что та страдает тяжелым заболеванием и ей нужно лечение. Мужчина предложил привезти дорогое лекарство женщине домой, и доверчивая москвичка согласилась.
Позже мошенник прибыл в квартиру потерпевшей и передал ей пузырек с водой, за который получил 408 тысяч рублей. Через несколько часов он так же обманул еще одну жертву, у которой забрал 425 тысяч рублей.
Деятельность преступника раскрыли, 31-летнего жителя Московской области задержали. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».
— Обвиняемый вину в совершении преступлений признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — отметила Нефедова.
На данный момент расследование завершено, и мужчина вскоре предстанет перед судом.
Другого афериста задержали в Ростовской области. 22-летний молодой человек убедил москвичку в том, что он является гадалкой, и продал ей магические услуги за 41 тысячу рублей. После получения денег аферист перестал выходить с жертвой на связь.