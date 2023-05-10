Мошенники продали московским пенсионеркам воду под видом лекарств почти за миллион рублей

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, улица Обручева Карта всех событий

Мошенник продал пенсионеркам воду под видом дорогого лекарства почти за миллион рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 10 мая.

По ее словам, само преступление произошло 6 марта 2023 года. Злоумышленник позвонил пожилой женщине, которая проживает на улице Обручева, и представился помощником профессора из медицинского учреждения. Аферист убедил пенсионерку, что та страдает тяжелым заболеванием и ей нужно лечение. Мужчина предложил привезти дорогое лекарство женщине домой, и доверчивая москвичка согласилась.

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Позже мошенник прибыл в квартиру потерпевшей и передал ей пузырек с водой, за который получил 408 тысяч рублей. Через несколько часов он так же обманул еще одну жертву, у которой забрал 425 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Деятельность преступника раскрыли, 31-летнего жителя Московской области задержали. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

— Обвиняемый вину в совершении преступлений признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — отметила Нефедова.

На данный момент расследование завершено, и мужчина вскоре предстанет перед судом.

Другого афериста задержали в Ростовской области. 22-летний молодой человек убедил москвичку в том, что он является гадалкой, и продал ей магические услуги за 41 тысячу рублей. После получения денег аферист перестал выходить с жертвой на связь.