Три человека погибли в результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, Северодвинская улица, 13к1 Карта всех событий

На северо-востоке столицы произошел пожар в квартире жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в среду, 10 мая.

По данным ведомства, горела одна из квартир на 13 этаже дома № 13, корпус 1, на Северодвинской улице. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В ходе тушения удалось спасти троих местных жителей.

— В 11:13 огонь был ликвидирован. В результате пожара погибли три человека, — резюмировали в пресс-службе ведомства.

Другое возгорание произошло на юго-западе столицы 9 мая. На втором этаже жилого дома № 7 на Херсонской улице загорелась квартира. Проводилась эвакуация местных жителей.