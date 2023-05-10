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Три человека погибли в результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы
Москва, Северодвинская улица, 13к1 Карта всех событий
На северо-востоке столицы произошел пожар в квартире жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в среду, 10 мая.
По данным ведомства, горела одна из квартир на 13 этаже дома № 13, корпус 1, на Северодвинской улице. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В ходе тушения удалось спасти троих местных жителей.
— В 11:13 огонь был ликвидирован. В результате пожара погибли три человека, — резюмировали в пресс-службе ведомства.
Другое возгорание произошло на юго-западе столицы 9 мая. На втором этаже жилого дома № 7 на Херсонской улице загорелась квартира. Проводилась эвакуация местных жителей.
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