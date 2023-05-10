Врач Ноев рассказала, как вернуться в рабочий режим после майских выходных

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Чтобы снова влиться в рабочий график после майских выходных, необходимо пить больше воды и отказаться от некоторых продуктов. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог и гастроэнтеролог Александра Ноев.

— Употребляйте рыбу, овощи, орехи, авокадо, мясо птицы без кожи, фрукты, кисломолочные продукты жирностью не более трех процентов. Исключите сладости и мучные изделия. Оставьте цельнозерновой хлеб, но не более 30–50 граммов в сутки. Альтернативой сладостям могут стать сезонные ягоды, две-четыре штуки кураги или чернослива в день, — посоветовала специалист.

Помимо этого, важно вернуться к нормальному распорядку дня: ложиться спать до 23:00 и вставать не позже 09:00. Также необходимо повысить свою физическую активность и проводить больше времени на свежем воздухе, передает «Москва 24».

Майские выходные — праздник живота, а стало быть, и время повышенной нагрузки на организм. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как сохранить здоровье во время и после весенних пикников.

Большинство врачей считают, что все хорошо в меру и любое переедание — ненужная нагрузка на пищеварительную систему. При этом некоторые эксперты отмечают: если переедание несистематическое, ничего страшного в нем нет.