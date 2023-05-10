Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач Ноев рассказала, как вернуться в рабочий режим после майских выходных

Лейла Алиева
Общество
Врач Ноев рассказала, как вернуться в рабочий режим после майских выходных
Фото: Unsplash

Чтобы снова влиться в рабочий график после майских выходных, необходимо пить больше воды и отказаться от некоторых продуктов. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог и гастроэнтеролог Александра Ноев.

— Употребляйте рыбу, овощи, орехи, авокадо, мясо птицы без кожи, фрукты, кисломолочные продукты жирностью не более трех процентов. Исключите сладости и мучные изделия. Оставьте цельнозерновой хлеб, но не более 30–50 граммов в сутки. Альтернативой сладостям могут стать сезонные ягоды, две-четыре штуки кураги или чернослива в день, — посоветовала специалист.

Помимо этого, важно вернуться к нормальному распорядку дня: ложиться спать до 23:00 и вставать не позже 09:00. Также необходимо повысить свою физическую активность и проводить больше времени на свежем воздухе, передает «Москва 24».

Майские выходные — праздник живота, а стало быть, и время повышенной нагрузки на организм. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как сохранить здоровье во время и после весенних пикников.

Большинство врачей считают, что все хорошо в меру и любое переедание — ненужная нагрузка на пищеварительную систему. При этом некоторые эксперты отмечают: если переедание несистематическое, ничего страшного в нем нет.

Врачи Отдых Выходные дни
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Все мнения
О проекте