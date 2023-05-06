Шашлычок под полисорб: как провести майские без последствий

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Майские выходные — праздник живота, а стало быть, и повышенная нагрузка на организм. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как сохранить здоровье во время и после весенних пикников.

Начало мая в России традиционно отмечают на природе с шашлыками. Кто-то маринует мясо самостоятельно, другие предпочитают вариант из магазинов. И в том и в другом случае нужно быть осторожными. Главное в их приготовлении — равномерная термическая обработка.

— Покупая готовый шашлык, обращайте внимание на размер кусочков мяса. Они должны быть однородны, для того чтобы шашлык равномерно доходил до готовности, — рассказывает эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Маринад на основе майонеза влечет за собой больший риск пищевых отравлений, ведь майонез не содержит консервантов. Более безопасным будет маринад на основе уксуса.

Большинство врачей считают, что все хорошо в меру и любое переедание — ненужная нагрузка на пищеварительную систему. При этом некоторые эксперты отмечают: если переедание несистематическое, ничего страшного в нем нет.

В любом случае жирное жареное мясо — это однозначно еда не на каждый день. На пикниках его употребление зачастую сочетается с алкоголем, что, по словам главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Московской области Виталия Холдина, может привести к обострению болезней сердца.

В мае на прилавках появляется первая грунтовая клубника. Есть ее сразу после покупки, не помыв, — это риск подхватить кишечную инфекцию. Если вы купили ягоды заранее и хотите взять их на природу, хранить их нужно в холодильнике, а мыть только перед употреблением. Но даже при соблюдении всех правил от отравления не застрахован никто. Первые его симптомы можно спутать с тяжестью от переедания, но, если боль в животе становится острее, появляется головная боль, тошнота и диарея, нужно принимать меры. В первую очередь необходимо промыть желудок питьевой водой, затем принять сорбенты, к примеру активированный уголь. Важно не допустить обезвоживания. Необходимо постоянно пить и пополнять уровень электролитов, например, с помощью раствора «Регидрона». После чего следует диета.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антонина Стародубова, главный внештатный диетолог Департамента здравоохранения Москвы:

— Слишком острые, пряные и жирные маринады могут оказать неблагоприятное действие на организм. Для приготовления домашнего маринада наряду с неострыми и нежирными традиционными вариантами можно использовать различные кислые фрукты.

ЦИФРА

900 рублей — примерная стоимость набора продуктов для майских шашлыков на человека.

Аптечка под рукой