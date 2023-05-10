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Приметы и советы

Врачи извлекли пятисантиметровый тромб из сонной артерии пациента в Мытищах

Степан Жирнов
Общество
Врачи извлекли пятисантиметровый тромб из сонной артерии пациента в Мытищах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Подмосковье врачи извлекли тромб размером более пяти сантиметров из сонной артерии пациента с инсультом. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области в среду, 10 мая.

По данным ведомства, 81-летнего мужчину доставили в региональный сосудистый центр Мытищинской больницы с признаками ишемического инсульта. У пациента на лице застыла искривленная улыбка, правые конечности почти не двигались, также он не мог внятно разговаривать. Обследование показало, что сонную артерию пациента перекрыл тромб.

— В срочном порядке мы приняли решение о проведении тромбэкстракции — малоинвазивной операции, в ходе которой через небольшой прокол в области запястья ввели специальный инструмент, которым захватили и извлекли тромб размером пять сантиметров, — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Антон Аналеев.

Операция прошла успешно и заняла около 15 минут.

На данный момент пенсионер чувствует себя хорошо, к нему вернулась способность самостоятельно двигаться. Он все еще находится в больнице и продолжает лечение в неврологическом отделении, но в скором времени будет готов к выписке.

Другой инцидент произошел в подмосковном Сергиевом Посаде. Дети попали в больницу после того, как съели вешалку и насадку для шуруповерта.

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