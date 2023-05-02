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Приметы и советы

Малолетние дети попали в больницу после того, как съели детали для ремонта в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Малолетние дети попали в больницу после того, как съели детали для ремонта в Подмосковье
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Двое детей попали в больницу после того, как съели крючок для вешалки и насадку для шуруповерта в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области во вторник, 2 мая.

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. Двое мужчин делали ремонт в присутствии детей. В какой-то момент отец двухлетнего мальчика понял, что его сын проглотил насадку для шуруповерта, а отец пятилетней девочки недосчитался крючка для вешалки. Папы взяли своих детей и повезли в больницу.

Обследование показало, что инородные предметы в кишечниках действительно есть, детей госпитализировали. Врачи пристально следили с помощью рентгена за передвижением предметов и пришли к выводу, что инородные тела не задели важных органов. Хирургическое вмешательство не потребовалось.

На данный момент дети выписаны из больницы и чувствуют себя хорошо.

Другой инцидент произошел в столице. Девочка-подросток проглотила зубную щетку. Врачи смогли извлечь инородное тело хирургическим путем.

Подмосковье Сергиев Посад Минздрав РФ Московская область Госпитализация
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