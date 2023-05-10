Прокуратура опубликовала фото из квартиры на севере Москвы, где при пожаре погибли три человека

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Северодвинская улица, 13к1 Карта всех событий

По факту гибели людей в пожаре на Северодвинской улице проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 10 мая.

По ее словам, ход и результате проверки, а также принятие процессуального решения, контролирует Бабушкинская межрайонная прокуратура. Для координации работы правоохранительных служб на место происшествия прибыл исполняющий обязанности Бабушкинского межрайонного прокурора Глеб Матвеев.

1/3 Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы 3/3 Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Пожар, о котором идет речь, произошел в квартире жилого дома № 13, корпус 1, на Северодвинской улице. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. В результате погибли три человека.