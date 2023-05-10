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Прокуратура опубликовала фото из квартиры на севере Москвы, где при пожаре погибли три человека

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура опубликовала фото из квартиры на севере Москвы, где при пожаре погибли три человека
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Северодвинская улица, 13к1 Карта всех событий

По факту гибели людей в пожаре на Северодвинской улице проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 10 мая.

По ее словам, ход и результате проверки, а также принятие процессуального решения, контролирует Бабушкинская межрайонная прокуратура. Для координации работы правоохранительных служб на место происшествия прибыл исполняющий обязанности Бабушкинского межрайонного прокурора Глеб Матвеев.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Пожар, о котором идет речь, произошел в квартире жилого дома № 13, корпус 1, на Северодвинской улице. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. В результате погибли три человека.

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