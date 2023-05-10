Две незаконные пристройки демонтировали в Басманном районе

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Москва, улица Фридриха Энгельса, 21 Карта всех событий

В Басманном районе столицы ликвидировали две незаконные пристройки к нежилому зданию. Об этом в среду, 10 мая, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Двухэтажное административное здание находится по адресу: улица Фридриха Энгельса, дом 21.

— Земельный участок по указанному адресу передан в аренду для эксплуатации нежилого помещения в здании без права возведения временных и капитальных зданий и сооружений. На момент обследования к нему были возведены две пристройки площадью 12,2 и 5 квадратных метров, — рассказал Иван Бобров.

Данные объекты не были поставлены на кадастровый учет, права собственности также были не оформлены. Фактически была произведена самовольная реконструкция, в ходе которой увеличили площадь здания.

Сотрудники Госинспекции по недвижимости полностью демонтировали незаконные пристройки.

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