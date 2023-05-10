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Путин назначил Рябкова представителем при рассмотрении Договора о вооружениях в Европе

Араз Салехов
Политика
Путин назначил Рябкова представителем при рассмотрении Договора о вооружениях в Европе
Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией Договора об обычных вооружениях в Европе. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении Палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе, — говорится в документе.

Там же указали, что документ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже.

В начале апреля российский лидер подписал указ о назначении Ивана Волынкина послом РФ в Туркмении. Другим указом глава государства освободил от должности посла Александра Блохина, занимавшего его с 2011 года.

31 марта Путин освободил от должностей послов России в Латвии и Эстонии.

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