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Владимир Путин назначил Ивана Волынкина послом России в Туркмении

Лейла Алиева
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Владимир Путин назначил Ивана Волынкина послом России в Туркмении
Фото: Администрация президента РФ

Президент России подписал указ о назначении Ивана Волынкина послом РФ в Туркмении. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 6 апреля.

— Назначить Волынкина Ивана Кирилловича чрезвычайным и полномочным послом Российский Федерации в Туркменистане, — говорится в указе.

Другим указом глава государства освободил от должности посла Александра Блохина, занимавшего его с 2011 года.

31 марта Путин освободил от должностей послов России в Латвии и Эстонии.

10 марта Путин назначил нового посла России в Кувейте. Им стал бывший глава российской дипломатической миссии в Судане Владимир Желтов. Ранее должность посла России в Кувейте занимал Николай Макаров.

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