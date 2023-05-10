В Великобритании родились первые дети от трех родителей

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В Великобритании появились на свет первые дети, рожденные с генетическим материалом трех родителей. Об этом сообщает газета Guardian.

Британский парламент в 2015 году окончательно утвердил законопроект, который разрешает производить искусственное оплодотворение с использованием образцов ДНК от трех человек.

— Первый британский ребенок с ДНК от трех людей родился после того, как врачи провели революционную процедуру ЭКО, которая направлена на предотвращение наследования детьми неизлечимых заболеваний, — говорится в материале.

Как сообщили в британском управлении по оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA), в стране родилось менее пяти таких детей.

В конце апреля в США появились первые дети, которые были зачаты при помощи робота. Специалисты стартапа Overture Life разработали процесс оплодотворения яйцеклеток, использовав для этого роботизированное устройство из чаши Петри, механической иглы и микроскопа. Непосредственным процессом инженеры управляли с помощью контроллера от PlayStation.