Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Великобритании родились первые дети от трех родителей

Лейла Алиева
В мире
В Великобритании родились первые дети от трех родителей
Фото: Pixabay

В Великобритании появились на свет первые дети, рожденные с генетическим материалом трех родителей. Об этом сообщает газета Guardian.

Британский парламент в 2015 году окончательно утвердил законопроект, который разрешает производить искусственное оплодотворение с использованием образцов ДНК от трех человек.

— Первый британский ребенок с ДНК от трех людей родился после того, как врачи провели революционную процедуру ЭКО, которая направлена на предотвращение наследования детьми неизлечимых заболеваний, — говорится в материале.

Как сообщили в британском управлении по оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA), в стране родилось менее пяти таких детей.

В конце апреля в США появились первые дети, которые были зачаты при помощи робота. Специалисты стартапа Overture Life разработали процесс оплодотворения яйцеклеток, использовав для этого роботизированное устройство из чаши Петри, механической иглы и микроскопа. Непосредственным процессом инженеры управляли с помощью контроллера от PlayStation.

ЭКО Дети Великобритания
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Все мнения
О проекте