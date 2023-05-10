Таможенники изъяли 2,5 миллиона пачек контрафактных сигарет со склада в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ФТС России

В Подмосковье таможенники изъяли со склада 2,5 миллиона пачек сигарет без российских акцизных марок и маркировок. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России в среду, 10 мая.

По данным ведомства, табачную продукцию вывезли со склада в городе Видное, который арендовал частный предприниматель. Сигареты известных отечественных и зарубежных брендов были нелегально привезены с территории Белоруссии, Армении и ОАЭ. Суммарная стоимость груза превысила 300 миллионов рублей.

Изъятую продукцию направили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Другой инцидент произошел на таможне в аэропорту Шереметьево. Гражданин Украины пытался незаконно ввезти более 2,3 миллиона рублей в иностранной валюте через «зеленый коридор».