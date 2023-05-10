Телефонные мошенники украли у пенсионерки крупную сумму денег на северо-востоке Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, Автозаводская улица Карта всех событий

На северо-востоке столицы телефонные мошенники украли у пенсионерки крупную сумму денег. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 10 мая.

По его словам, 74-летней москвичке позвонила неизвестная и представилась дочерью женщины. Аферистка сообщила, что стала виновницей ДТП, в котором пострадал ребенок. После этого трубку взял лжеследователь и заявил, что пенсионерка должна заплатить 100 тысяч рублей, чтобы ее дочь не привлекли к уголовной ответственности. Испугавшись, пожилая москвичка передала сумку с деньгами курьеру, которого наняли злоумышленники.

Через некоторое время пенсионерка связалась с родственниками и поняв, что ее обманули, обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность одного из подозреваемых и задержали его на Автозаводской улице. Им оказался 18-летний житель Московской области.

По словам задержанного, он получил от ничего не подозревающего курьера деньги, часть из которых оставил себе, а остальное перевел на счета соучастников.

Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям, а также ищет его сообщников.

Другого афериста задержали на юго-западе столицы. Житель Подмосковья продал двум пенсионеркам пузырьки с водой, выдав их за дорогостоящие лекарства. Ущерб составил почти миллион рублей.