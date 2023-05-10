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Приметы и советы

Житель Подмосковья отрезал себе два пальца болгаркой

Степан Жирнов
Происшествия
Житель Подмосковья отрезал себе два пальца болгаркой
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье врачи пришили мужчине пальцы, которые он отпилил себе болгаркой. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области в среду, 10 мая.

По данным ведомства, инцидент произошел в Кашире. 56-летний местный житель работал болгаркой и отрезал себе средний и безымянный пальцы. Собрав их в банку, мужчина вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение местной больницы.

— После хирургической обработки ран мы зафиксировали пальцы в функционально выгодном положении при помощи спиц. Затем восстановили сосуды, сшили вены, артерии, тем самым восстановили функции конечности, — рассказал о произошедшем заведующий отделением Константин Смирнов.

Операция длилась два с половиной часа и завершилась успешно. Подвижность пальцев мужчине сохранили, он уже чувствует себя лучше. После прохождения реабилитации пациент будет выписан.

Другой инцидент произошел в подмосковных Мытищах. В местную больницу доставили мужчину с инсультом. Срочное исследование показало, что сонную артерию пенсионера перекрыл пятисантиметровый тромб.

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