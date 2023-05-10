Эксперт Замолодчиков пояснил, можно ли спрогнозировать место возникновения лесного пожара

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Главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Дмитрий Замолодчиков объяснил, можно ли предсказать, где возникнут лесные пожары в летний период.

По словам эксперта, для возникновения лесного пожара необходимы два условия: наличие горючих материалов и источник огня. Пожароопасная обстановка образуется, если в регионе несколько дней держится сухая и теплая погода. Чем дольше продолжается подобный период, тем легче происходит возгорание. Если же погода переменчивая и жара сменяется дождями, вероятность возникновения возгораний снижается.

Таким образом, чтобы предсказать, в каких регионах возникнут масштабные пожары, надо знать, где и когда установится продолжительная засуха. Но долгосрочные прогнозы погоды часто бывают ошибочными, поэтому можно составить только примерную карту возможных очагов огня, передает aif.ru.

Сильные лесные пожары произошли на территории Курганской области. Известно, что из-за пожаров погиб 21 человек, передает издание argumenti.ru.

Глава региона Вадим Шумков сообщил, что пострадавшие от пожаров в Курганской области начнут получать выплаты по 10 тысяч рублей. По его словам, за полную потерю имущества погорельцы получат по 50 тысяч рублей.