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Приметы и советы

Пострадавшие от пожаров в Курганской области получат первые выплаты

Араз Салехов
Общество
Пострадавшие от пожаров в Курганской области получат первые выплаты
Фото: МЧС / Рязанская область

Пострадавшие от пожаров в Курганской области начнут получать выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил глава региона Вадим Шумков.

— Мы сейчас постараемся определить сразу перечень, по которому полагаются выплаты по 10 тысяч рублей, и они начнутся сегодня в Кургане и остальных муниципальных образованиях, — сказал он.

За полную потерю имущества погорельцы получат по 50 тысяч рублей, цитирует Шумкова ТАСС.

Лесной пожар охватил Курганскую область: власти региона ввели на территории всего региона режим ЧС. Лесной пожар в деревне Юлдус Курганской области перекинулся на школу и 20 жилых домов.

Как стало известно ранее, сотрудники МЧС локализовали девять из 13 очагов возгораний в области. В тушении пожара принимают участие 290 человек и 332 единицы техники, включая авиацию.

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