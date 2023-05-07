Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Курганской области

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Режим ЧС введен на территории всей Курганской области в связи с пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе региона в воскресенье, 7 мая.

— С 7 мая на территории всей Курганской области в связи с пожарами введен режим ЧС. Соответствующее постановление подписано губернатором, — говорится в Telegram-канале «Курганская область официально».

До этого лесной пожар в деревне Юлдус Курганской области перекинулся на школу и 20 жилых домов.

От лесных пожаров страдают и соседние регионы. В частности, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу, 6 мая, сообщил, что ситуация с пожарами в регионе критическая и для борьбы с возгораниями местные власти запросили федеральную помощь. Он добавил, что спасатели пока не могут справиться со всеми очагами из-за их большого количества.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории региона. По его словам, в тушении лесных пожаров принимают участие 1100 сотрудников областной противопожарной службы, весь личный состав регионального управления МЧС, 130 профессиональных пожарников-десантников, а также самолет Ил-76 и пять вертолетов.