В Тюменской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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На территории всей Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил глава региона Александр Моор.

По его словам, в тушении лесных пожаров принимают участие 1100 сотрудников областной противопожарной службы, весь личный состав регионального управления МЧС, 130 профессиональных пожарников-десантников, а также самолет Ил-76 и пять вертолетов. Отмечается, что причиной большинства возгораний стали поджоги и человеческий фактор.

— С учетом складывающейся обстановки мной принято решение с сегодняшнего дня ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской области, — заявил Моор в обращении, опубликованном в Telegram-канале политика.

От лесных пожаров страдают и соседние регионы. В частности, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу, 6 мая, сообщил, что ситуация с пожарами в регионе критическая и для борьбы с возгораниями местные власти запросили федеральную помощь. Он добавил, что спасатели пока не могут справиться со всеми очагами из-за их большого количества.