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Губернатор Куйвашев: Свердловская область запросила федеральную помощь из-за пожаров

Юлия Курганова
Происшествия
Губернатор Куйвашев: Свердловская область запросила федеральную помощь из-за пожаров
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу, 6 мая, сообщил, что ситуация с пожарами в регионе критическая и для борьбы с возгораниями власти запросили федеральную помощь.

— В регионе критическая ситуация с пожарами. Она усугубляется из-за погоды: малоснежная зима, тлели торфяники, затем аномально жаркая сухая весна, сильный ветер, завтра опять порывы до 20 метров в секунду, — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале региона.

Глава региона добавил, что спасатели пока не могут справиться со всеми очагами, потому что их очень много. Поэтому областные власти запросили федеральную помощь. В регионе будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесоохраны. Также Свердловской области в борьбе с пожарами помогают Красноярский край и Архангельская область.

6 мая в населенном пункте Первомайский Свердловской области от лесного пожара загорелись два склада с порохом. В настоящее время поселок, в котором проживает примерно 400 человек, готовится к эвакуации.

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