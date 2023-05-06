Склады с порохом загорелись в Свердловской области из-за лесного пожара

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В населенном пункте Первомайский Свердловской области от лесного пожара загорелись два склада с порохом. Об этом в субботу, 6 мая, сообщили представители местных экстренных служб.

— В поселке Первомайский от перехода лесного пожара произошло возгорание двух складов с порохом. Огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох, — цитирует слова собеседника ТАСС.

В настоящее время поселок, в котором проживает примерно 400 человек, готовится к эвакуации.

Позднее стало известно о детонации складов. Основной причиной происшествия назван переход лесного пожара на объекты, передает РИА Новости.

26 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности из-за пожаров в нескольких муниципалитетах. В свою очередь в региональном МЧС призвали обеспечить готовность подразделений федеральной противопожарной службы.