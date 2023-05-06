Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Склады с порохом загорелись в Свердловской области из-за лесного пожара

Евгений Жуков
Происшествия
Склады с порохом загорелись в Свердловской области из-за лесного пожара
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В населенном пункте Первомайский Свердловской области от лесного пожара загорелись два склада с порохом. Об этом в субботу, 6 мая, сообщили представители местных экстренных служб.

— В поселке Первомайский от перехода лесного пожара произошло возгорание двух складов с порохом. Огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох, — цитирует слова собеседника ТАСС.

В настоящее время поселок, в котором проживает примерно 400 человек, готовится к эвакуации.

Позднее стало известно о детонации складов. Основной причиной происшествия назван переход лесного пожара на объекты, передает РИА Новости.

26 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности из-за пожаров в нескольких муниципалитетах. В свою очередь в региональном МЧС призвали обеспечить готовность подразделений федеральной противопожарной службы.

МЧС Свердловская область Пожары
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Укрепить семью деньгами: в Госдуме предложили платить за долгую жизнь в браке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Все мнения
О проекте