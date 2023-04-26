Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности из-за пожаров

Лейла Алиева
Происшествия
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности из-за пожаров
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности из-за пожаров в нескольких муниципалитетах города. Об этом стало известно в среду, 26 апреля.

— Министерству общественной безопасности Свердловской области поручено — обеспечить готовность подведомственных учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров, — отмечается в подписанном губернатором указе.

В свою очередь в региональном МЧС призвали обеспечить готовность подразделений федеральной противопожарной службы.

Огонь вспыхнул сразу в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева в этот же день. Уточняется, что за последние сутки сгорели 178 строений, в частности 134 жилых дома. Из-за крупных пожаров около 660 человек остались кровли.

По факту пожара в поселке Сосьва Свердловской области Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Причинение смерти по неосторожности».

Свердловская область Пожары Губернаторы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте