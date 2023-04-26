В Свердловской области ввели режим повышенной готовности из-за пожаров

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности из-за пожаров в нескольких муниципалитетах города. Об этом стало известно в среду, 26 апреля.

— Министерству общественной безопасности Свердловской области поручено — обеспечить готовность подведомственных учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров, — отмечается в подписанном губернатором указе.

В свою очередь в региональном МЧС призвали обеспечить готовность подразделений федеральной противопожарной службы.

Огонь вспыхнул сразу в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева в этот же день. Уточняется, что за последние сутки сгорели 178 строений, в частности 134 жилых дома. Из-за крупных пожаров около 660 человек остались кровли.

По факту пожара в поселке Сосьва Свердловской области Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Причинение смерти по неосторожности».