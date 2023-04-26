Около 660 человек остались без жилья из-за крупных пожаров в Свердловской области

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Порядка 660 человек остались без жилья из-за крупных пожаров в населенных пунктах Свердловской области. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— В результате пожаров в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс сгорели 178 строений, включая 134 жилых дома. Без крова остались 659 человек, включая 148 детей, — рассказал он ТАСС.

По факту пожара в поселке Сосьва Свердловской области Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Причинение смерти по неосторожности».

Пожар в Сосьве начался во вторник, 25 апреля, из-за возгорания были повреждены 92 строения, один человек погиб. Также на станции Сосьва сгорели вагоны с лесоматериалами, частично пострадала инфраструктура РЖД. В среду, 26 апреля, огонь вспыхнул еще в нескольких муниципалитетах. Следственный комитет устанавливает обстоятельства возникновения возгораний.