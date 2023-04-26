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Замминистра МЧС России Илья Денисов экстренно прибыл в Свердловскую область

Лейла Алиева
Происшествия
Замминистра МЧС России Илья Денисов экстренно прибыл в Свердловскую область
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Оперативная группа МЧС РФ во главе с заместителем министра Ильей Денисовым прибыла в Свердловскую область для координации работ по тушению пожара и оказанию помощи пострадавшим. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— На данный момент в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева пожары локализованы, продолжаются работы по ликвидации возгораний, — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечено 112 единиц техники, а также свыше 380 человек.

Огонь вспыхнул сразу в нескольких муниципалитетах. Следственный комитет устанавливает обстоятельства возникновения возгораний.

При этом пожар в Сосьве начался во вторник, 25 апреля, из-за возгорания были повреждены 92 строения, один человек погиб. Также на станции Сосьва сгорели вагоны с лесоматериалами, частично пострадала инфраструктура РЖД.

Видео: Telegram / Уральская транспортная прокуратура

На данный момент в поселке введен режим ЧС. Как сообщили в региональном главке МЧС, за последние сутки из-за пожара сгорели 178 строений, в частности 134 жилых дома.

Еще одно возгорание произошло в подмосковных Люберцах 24 апреля. Загорелись три частных дома. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Из огня были спасены два человека.

МЧС Свердловская область Пожары
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